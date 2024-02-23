В Подольском районе Киева горят складские помещения

Пожар на Подоле в столице. Фото: тг-канал «Реальний Київ»

Сегодня, 23 февраля, в Киеве на Подоле произошел сильный пожар из-за короткого замыкания. Об этом сообщил местный Telegram-канал «Реальний Київ».



Киевская городская государственная администрация также подтвердила возгорание складских помещений.



«В связи с пожаром может наблюдаться локальное ухудшение качества воздуха. Если вы находитесь в местах задымления, к улучшению ситуации с состоянием воздуха рекомендуем: закрыть окна; ограничить пребывание на улице; пить много воды; если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум», — говорится в сообщении КГГА.



Напомним, 8 января 2024 года, на Троещине в Киеве загорелся троллейбус маршрута №37А.