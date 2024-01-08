В Киеве на Троещине сгорел троллейбус: власти сообщают про поджог изнутри

Киев поджог троллейбуса на Троещине. Фото: ГСЧС

На Троещине в Киеве загорелся троллейбус маршрута №37А, по предварительной информации поджог был совершен изнутри. Об этом говорится в сообщении КГГА.



«Все пассажиры вовремя покинули транспортное средство. За медицинской помощью никто из пассажиров не обращался. По информации "Киевпасстранса", троллейбус был в исправном состоянии, перед выходом на маршрут прошел необходимые регламентные работы», — заявили в коммунальном предприятии.

Киев поджог троллейбуса на Троещине. Фото: ГСЧС

Киев поджог троллейбуса на Троещине. Фото: ГСЧС

Киев поджог троллейбуса на Троещине. Фото: ГСЧС

Киев поджог троллейбуса на Троещине. Фото: Telegram

По данным городских властей, причина возгорания – поджог изнутри салона. Сейчас на месте происшествия работают специалисты «Киевпасстранса», спасательные службы, медики и правоохранительные органы.