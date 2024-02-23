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У Подільському районі Києва горять складські приміщення

23 лютого 2024, 11:35

У Подільському районі Києва горять складські приміщення

Пожежа на Подолі у столиці. Фото: ТГ-канал «Реальний Київ» Пожежа на Подолі у столиці. Фото: ТГ-канал «Реальний Київ»

Сьогодні, 23 лютого, у Києві на Подолі сталася сильна пожежа через коротке замикання. Про це повідомив місцевий Telegram-канал «Реальний Київ».

Київська міська державна адміністрація також підтвердила спалах складських приміщень.

«У зв'язку із пожежею може спостерігатися локальне погіршення якості повітря. Якщо ви знаходитесь в місцях задимлення, до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендуємо: закрити вікна; обмежити перебування на вулиці; пити багато води; якщо є очищувач повітря, то включити його на максимум», — йдеться в повідомленні КМДА.

Нагадаємо, 8 січня 2024 року, на Троєщині у Києві згорів тролейбус маршруту №37А.

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