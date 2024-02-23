У Подільському районі Києва горять складські приміщення

Пожежа на Подолі у столиці. Фото: ТГ-канал «Реальний Київ»

Сьогодні, 23 лютого, у Києві на Подолі сталася сильна пожежа через коротке замикання. Про це повідомив місцевий Telegram-канал «Реальний Київ».



Київська міська державна адміністрація також підтвердила спалах складських приміщень.



«У зв'язку із пожежею може спостерігатися локальне погіршення якості повітря. Якщо ви знаходитесь в місцях задимлення, до поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендуємо: закрити вікна; обмежити перебування на вулиці; пити багато води; якщо є очищувач повітря, то включити його на максимум», — йдеться в повідомленні КМДА.



Нагадаємо, 8 січня 2024 року, на Троєщині у Києві згорів тролейбус маршруту №37А.