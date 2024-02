У Польщі невідомі висипали з українських зерновозів ріпак

У Польщі сталося чергове незаконне втручання у роботу залізничного транспорту «Укрзалізниці», вранці невідомі на станції Дорогуськ відкрили люки зерновозів колії 1435 мм та висипали ріпак, що прямував до Німеччини. Про це повідомили у компанії національного перевізника «Укрзалізниці».



У компанії заявили, що цей вантаж, як і інша аграрна продукція, прямував транзитом через територію Польщі до Німеччини.



«Укрзалізниця» готує відповідне звернення щодо інциденту до правоохоронних органів Польщі.

Цей біг, невідомі люди потрапили в українські сільськогосподарські підприємства в Дорохуск (Poland) railway station. Три грані вантажівки з rapeseed були Open. Це є транзитний cargo heading до Німеччини (Hamburg).



I will only say що unpunished crimes always return. Whether it… pic.twitter.com/yL5CUHRZRP