«Потрібно діяти швидко»: міністр оборони США закликав Конгрес надати фінансову допомогу Україні

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав Конгрес ухвалити новий пакет допомоги Україні на 60 млрд доларів. За його словами, треба «діяти швидко». Про це повідомляє Sky News.



Остін зазначив, що через два роки після того, як Росія розпочала війну, «непідкорення України перед путінською агресією та звірствами надихнуло вільних людей у всьому світі».



«Сили Кремля не змогли виграти битву за Київ, не змогли повалити демократично обраний уряд України та не змогли придушити волю українського народу. Україна повернула собі понад половину суверенної території, яку захопили сили Кремля у 2022 році», — зазначив він.



На думку глави оборонного відомства США, Росія внаслідок війни зазнала сотень тисяч жертв, втратила значну кількість техніки та серйозно затримала свою програму військової модернізації.



Своэю чергою глава Пентагону наголосив, що «Україну попереду чекає важка боротьба», адже війна становить загрозу і Європі, і всьому світу.



«Я закликаю членів Конгресу діяти швидко, щоб ухвалити додатковий документ щодо національної безпеки, щоб українські війська мали б все необхідне для захисту своєї країни та своїх громадян від жорстокості Росії. Світ стане більш небезпечним тільки в тому випадку, якщо Путін і його колеги-автократи дійдуть висновку, що вони можуть стерти демократію з землі і змусити вільних людей жити в страху», — резюмував чиновник.



Нагадаємо, Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, до якого входять 60 мільярдів доларів на підтримку України.



Раніше ми писали, що США оголосили про масштабний пакет санкцій проти Російської Федерації за повномасштабну війну в Україні та за смерть російського опозиційного діяча Олексія Навального.