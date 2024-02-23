США одобрили масштабный пакет санкций против РФ за войну в Украине и смерть Навального

США объявили о масштабном пакете санкций против Российской Федерации за полномасштабную войну в Украине и за смерть российского оппозиционного деятеля Алексея Навального. Об этом заявил американский президент Джо Байден, передает пресс-служба Белого дома.



«Сегодня я объявляю о введении более чем 500 новых санкций против России за ее продолжающуюся завоевательную войну в Украине и за смерть Алексея Навального», — говорится в сообщении.



По информации Байдена, эти санкции будут нацелены на лиц, которые связанны с тюремным заключением Навального, а также на российский финансовый сектор, оборонно-промышленную базу, сети закупок и лиц, уклоняющихся от санкций на нескольких континентах.



Кроме того, США вводят новые экспортные ограничения почти для 100 организаций, оказывающих поддержку российской армии, а также принимают меры по дальнейшему сокращению энергетических доходов России.



В свою очередь глава государства подчеркнул, что Украина нуждается не только в боеприпасах и оружии, но и в финансировании.



«Сейчас для нас настало время твердо стоять вместе с Украиной и объединиться с нашими союзниками и партнерами. Сейчас настало время доказать, что Соединенные Штаты стоят за свободу и никому не подчиняются», — резюмировал он.



Напомним, ранее мы писали, что послы Европейского Союза одобрили новый пакет санкций против России, который будет утвержден 24 февраля, во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину.



Стало известно, что 16 февраля умер Алексей Навальный в исправительной колонии «Полярный волк» в посёлке Харп.