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Последствия обстрелов Донецкой области: разрушены и повреждены жилые дома

24 февраля 2024, 10:00

Последствия обстрелов Донецкой области: разрушены и повреждены жилые дома

Последствия обстрелов Донецкой области: разрушены и повреждены жилые дома

За пятницу, 23 февраля, в Донецкой области от обстрелов российских оккупационных войск пострадала гражданская инфраструктура. Об этом сообщили в областной военной администрации. 

В Угледарской громаде повреждено хозяйственное здание в Богоявленке.

В Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Константиновка и Максимильяновка. В Кураховской громаде под огнем Веселый Гай. В Мирнограде погиб человек.

В Озерном Лиманской громады повреждены 2 дома. В Константиновской громаде повреждены 14 домов: 12 в Марково и 2 в Николаевке.

В Северске ранены 2 человека. В Торецке поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов и 4 многоэтажки. В Соледарской громаде обстреляны Роздоловка и Васюковка, в Звановской — Верхнекаменское.

Всего за сутки россияне 23 раза обстреляли населенные пункты Донетчины. Из области эвакуированы 347 человек, в том числе 134 ребенка.

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