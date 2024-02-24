Последствия обстрелов Донецкой области: разрушены и повреждены жилые дома

За пятницу, 23 февраля, в Донецкой области от обстрелов российских оккупационных войск пострадала гражданская инфраструктура. Об этом сообщили в областной военной администрации.



В Угледарской громаде повреждено хозяйственное здание в Богоявленке.



В Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Константиновка и Максимильяновка. В Кураховской громаде под огнем Веселый Гай. В Мирнограде погиб человек.

В Озерном Лиманской громады повреждены 2 дома. В Константиновской громаде повреждены 14 домов: 12 в Марково и 2 в Николаевке.



В Северске ранены 2 человека. В Торецке поврежден дом. В Часовоярской громаде повреждены 6 частных домов и 4 многоэтажки. В Соледарской громаде обстреляны Роздоловка и Васюковка, в Звановской — Верхнекаменское.



Всего за сутки россияне 23 раза обстреляли населенные пункты Донетчины. Из области эвакуированы 347 человек, в том числе 134 ребенка.