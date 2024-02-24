Наслідки обстрілів Донецької області: зруйновано та пошкоджено житлові будинки

За п'ятницю, 23 лютого, на Донеччині від обстрілів російських окупаційних військ постраждала цивільна інфраструктура. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.



У Вугледарській громаді пошкоджено господарську будівлю у Богоявленці.



У Мар'їнській громаді обстріляно Красногорівку, Костянтинівку та Максимільянівку. У Курахівській громаді під вогнем Веселий Гай. У Мирнограді загинула людина.

В Озерному Лиманській громаді пошкоджено 2 будинки. У Костянтинівській громаді пошкоджено 14 будинків: 12 у Марковому та 2 у Миколаївці.



У Сіверську поранено 2 людей. У Торецьку пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджено 6 приватних будинків та 4 багатоповерхівки. У Соледарській громаді обстріляно Роздолівку та Васюківку, у Званівській — Верхньокам'янське.



За добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З області евакуйовано 347 осіб, у тому числі 134 дитини.