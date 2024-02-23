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Ночной обстрел Донетчины: испорчено почти 500 тонн зерна для посевной

23 февраля 2024, 17:46

Ночной обстрел Донетчины: испорчено почти 500 тонн зерна для посевной

Около 500 тонн зерна уничтожено обстрелом российских войск в Краматорском районе Донецкой области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин. 

Оккупант нанес удар беспилотниками по территории сельскохозяйственного предприятия  в ночь на 23 февраля.

Разрушены склады, мастерская, гараж, повреждена сельскохозяйственная техника, испорчено 480 тонн семян зерновых культур, которые предприятие подготовило для посевной. За время войны предприятие пострадало от обстрелов уже в третий раз.

С начала войны в Донецкой области повреждено имущество 337 предприятий. Это растениеводческие, животноводческие, перерабатывающие, хлебопекарные предприятия, элеваторы.

По предварительным расчетам, сумма нанесенного ущерба уже составила 4,4 миллиарда гривен, отметил Филашкин.

Потери включают разрушение хозяйственных помещений, повреждение или уничтожение техники, гибель животных и птицы.

В результате боевых действий погибло более 1,2 млн голов птицы, 25,1 тыс. свиней, 1200 коров, 600 овец, 3 тыс. кроликов.

Повреждены или уничтожены 3,5 тыс. единиц техники и оборудования.

Несмотря на ежедневные риски, аграрии Донетчины готовятся к весенней посевной, добавили в областной военной администрации. 

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сельское хозяйство атака беспилотников
Места
Донецкая область

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