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В Донецкой области за сутки от обстрелов погиб 1 человек

24 февраля 2024, 09:30

В Донецкой области за сутки от обстрелов погиб 1 человек

В Донецкой области за сутки, 23 февраля, один человек погиб и двое раненые в результате российских обстрелов. Об этом сообщили в областной военной администрации. 

Гибель человека произошла в Мирнограде. Два человека пострадали в Северске.

Как отметил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в Мирнограде в результате ракетного удара повреждены 23 частных дома, многоэтажка и интернат.

Напомним, российские военные продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области, за предыдущие сутки от атак погиб один человек, также стало известно, что 19 гражданских травмированы. 

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