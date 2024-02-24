В Донецкой области за сутки от обстрелов погиб 1 человек

В Донецкой области за сутки, 23 февраля, один человек погиб и двое раненые в результате российских обстрелов. Об этом сообщили в областной военной администрации.



Гибель человека произошла в Мирнограде. Два человека пострадали в Северске.

Как отметил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в Мирнограде в результате ракетного удара повреждены 23 частных дома, многоэтажка и интернат.



Напомним, российские военные продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области, за предыдущие сутки от атак погиб один человек, также стало известно, что 19 гражданских травмированы.