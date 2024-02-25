Не нужно ничего бояться. Ермак прокомментировал слова Трампа об «окончании войны за 24 часа»

Бывший американский президент Дональд Трамп сообщил, что сможет остановить войну в Украине спустя 24 часа в случае его победы на выборах в этом году. На его заявление ответил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, отмечая, что украинцам не стоит бояться громких заявлений политика. Об этом он сказал на форуме «Украина. Год 2024» сегодня, 25 февраля.



«Во-первых, не нужно ничего бояться. Я думаю, что украинцы это доказали во время этой ужасной войны и доказывают. И дали возможность не бояться всему миру. Во-вторых, есть двухпартийная поддержка Украины, у нас есть общение с двумя представителями партий. Этот контакт не прекращается. У нас есть поддержка американского народа, была мощная реакция на последнее интервью президента Владимира Зеленского», — сказал он.



Кроме того, по словам Ермака, после просмотра интервью произошло изменение позиций некоторых представителей республиканской партии.



Ермак подчеркнул, что не стоит обращать внимание на риторику политиков во время политической гонки.



«Мы никогда не вмешивались и не будем вмешиваться во внутренние дела других стран, но и никому не дадим вмешиваться во внутренние дела нашей страны. Это наша принципиальная позиция», — добавил он.



Напомним, ранее мы писали, что американский историк и политолог Аллан Лихтман разработал систему под названием «Ключи от Белого дома» в начале 1980-х годов, промежуточный подсчет для предстоящих выборов — 5:3 в пользу Джо Байдена.



Дональд Трамп в случае избрания президентом США на выборах в ноябре 2024 года будет добиваться переговоров Украины с Российской Федерацией. Это переформатирует десятилетия американской политики, расколет оборонный альянс и ослабит союзников в Азии, в частности, Тайвань.