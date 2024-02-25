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Не треба нічого боятися. Єрмак прокоментував слова Трампа про «закінчення війни за 24 години»

25 лютого 2024, 16:59

Не треба нічого боятися. Єрмак прокоментував слова Трампа про «закінчення війни за 24 години»

Колишній американський президент Дональд Трамп повідомив, що зможе зупинити війну в Україні за 24 години у разі його перемоги на виборах в цьому році. На його заяву відповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак, зазначаючи, що українцям на варто боятися голосних заяви політика. Про це він сказав під час форуму «Україна. Рік 2024» сьогодні, 25 лютого.

«По перше, не треба нічого боятися. Я думаю, що українці це довели під час цієї жахливої війни і доводять. І дали можливість не боятися всьому світові. По-друге, є двопартійна підтримка України, у нас є спілкування з цими двома представниками партій. Цей контакт не припиняється. В нас є підтримка американського народу, була потужна реакція на останнє інтерв’ю президента Володимира Зеленського», — сказав він.

Крім того, за його словами, після перегляду інтерв’ю відбулася зміна позицій деяких представників республіканської партії.

Єрмак наголосив, що не варто звертати увагу на риторику політиків під час політичних перегонів.

«Ми ніколи не втручалися і не будемо втручатися у внутрішні справи країні, але і нікому не дамо втручатися у внутрішні справи нашої країни. Це наша принципова позиція», — додав він.

Нагадаємо, раніше ми писали, що американський історик та політолог Аллан Ліхтман розробив систему під назвою «Ключі від Білого дому» на початку 1980-х років, проміжний підрахунок для майбутніх виборів – 5:3 на користь Джо Байдена.

Дональд Трамп у разі обрання президентом США на виборах у листопаді 2024 року добиватиметься переговорів України з Російською Федерацією. Це переформатує десятиліття американської політики, розколе оборонний альянс і послабить союзників в Азії, зокрема, Тайвань.

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