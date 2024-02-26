ВСУ отошли от села Ласточкино вблизи Авдеевки

Силы обороны Украины отошли от села Ласточкино Донецкой области, этот населенный пункт находится на Авдеевском направлении. Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер ОСУВ «Таврия» Дмитрий Лиховий.



«Подразделения Вооруженных сил Украины совершили выход от села Ласточкино», — заявил он.



Лиховий добавил, что украинские военнослужащие отошли, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов, в частности, Орловка, Тоненькое, Бердичи и не допустить дальнейшего продвижения противника дальше в западном направлении.



Ранее мы писали, что 17 февраля украинские военные вышли из Авдеевки, сообщил главком ВСУ Александр Сырский. По словам представителей командования, военные вышли на заранее подготовленные позиции.



Также на Авдеевском направлении украинские военнослужащие отошли на западную окраину Ласточкиного, сейчас продолжаются бои за этот населенный пункт в Донецкой области.