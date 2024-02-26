ЗСУ відійшли від села Ласточкине поблизу Авдіївки

Сили оборони України відійшли від села Ласточкине Донецької області, цей населений пункт знаходиться на Авдіївському напрямку. Про це розповів в ефірі телемарафону речник ОСУВ «Таврія» Дмитр Лиховій.

«Підрозділи Збройних сил України здійснили вихід від села Ласточкине», — заявив він.

Лиховій додав, що українські військовослужбовці відійшли, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів, зокрема, Орлівка, Тоненьке, Бердичі і не допустити подальшого просування противника далі в західному напрямку.



17 лютого українські військові вийшли з Авдіївки, повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. За словами представників командування, військові вийшли на заздалегідь підготовлені позиції.



24 лютого російські військові оголосили про захоплення Ласточкиного під Авдіївкою. Окупацію селища також підтверджував український аналітичний проєкт DeepState.



25 лютого в ОСУВ «Таврія» повідомили, що на Авдіївському напрямку українські військовослужбовці відійшли на західну околицю Ласточкиного, тривали бої за цей населений пункт.



За 25 лютого російські війська просунулися біля Орлівки та Тоненького на Авдіївському напрямку, стверджує DeepState.