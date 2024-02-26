Российского оппозицонера Алексея Навального, который умер в 16 февраля в колонии «Полярный волк» в поселке Харп, скорее всего похоронят на Борисовском кладбище в Москве. Там минувшей ночью трактор чистил снег на парковке, территория была очищена от машин, а забор патрулировали полицейские. Соответсвующее видео опубликовал Тг-канал «База».

Дата похорон, как стало известно «Базе», предварительно, назначена на 29 февраля.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что Навального похоронят на Борисовском, Хованском или Троекуровском кладбищах.

Семья Навального пока не озвучивала точную дату похорон и конкретное место, где будет захоронено тело оппозиционного политика, однако сотрудники кладбища ориентируются на 29 февраля.

Напомним, тело погибшего Алексея Навального 25 февраля отдали матери. Ранее сообщалось, что российские следователи требуют от родственников оппозиционера Алексея Навального похоронить его тайно. Как сообщила мать погибшего политика, ей угрожают в случае отказа.