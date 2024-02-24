Тело Навального отдали матери

Тело погибшего российского оппозиционера Алексея Навального отдали матери.



«Спасибо всем, — говорится в аккаунте сторонников Навального. — Пока Людмила Ивановна в Салехарде. Похороны еще впереди. Мы не знаем, будет ли власть мешать провести их так, как этого хочет семья и как того заслуживает Алексей. Мы будем сообщать информацию по мере ее поступления», — написала пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Х.



Ранее сообщалось, что российские следователи требуют от родственников оппозиционера Алексея Навального похоронить его тайно. Как сообщила мать погибшего политика, ей угрожают в случае отказа.



16 февраля Алексей Навальный умер в исправительной колонии «Полярный волк» в поселке Харп.