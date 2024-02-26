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Борисівський цвинтар у Москві почали готувати до похорону Навального минулої ночі, — ЗМІ

26 лютого 2024, 17:25

Борисівський цвинтар у Москві почали готувати до похорону Навального минулої ночі, — ЗМІ

Російського опозиціонера Олексія Навального, який помер 16 лютого в колонії «Полярний вовк» у селищі Харп, швидше за все, поховають на Борисівському цвинтарі в Москві. Там минулої ночі трактор чистив сніг на парковці, територію було очищено від машин, а паркан патрулювали поліцейські. Відповідне відео опублікував ТГ-канал "База".

Дата похорону, як стало відомо «Базі», заздалегідь призначена на 29 лютого.

Раніше у телеграм-каналах з'явилася інформація, що Навального поховають на Борисівському, Хованському чи Троєкурівському цвинтарях.

Сім'я Навального поки що не озвучувала точну дату похорону та конкретне місце, де буде поховано тіло опозиційного політика, проте співробітники цвинтаря орієнтуються на 29 лютого.

Нагадаємо , тіло загиблого Олексія Навального 25 лютого віддали матері. Раніше повідомлялося, що російські слідчі вимагають від родичів опозиціонера Олексія Навального поховати його таємно. Як повідомила мати загиблого політика, їй загрожують у разі відмови.

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