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Россия с трех сторон штурмует Орловку после отхода ВСУ из Ласточкино — ОСГВ «Таврия»

26 февраля 2024, 19:17

Россия с трех сторон штурмует Орловку после отхода ВСУ из Ласточкино — ОСГВ «Таврия»

Россия с трех сторон штурмует Орловку после отхода ВСУ из Ласточкино. Фото: Deep State Россия с трех сторон штурмует Орловку после отхода ВСУ из Ласточкино. Фото: Deep State

Армия РФ пытаются с трех сторон штурмовать Орловку после отхода Вооруженных сил Украины из Ласточкино в Донецкой области. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель ОСГВ «Таврия» Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

«ВСУ, действительно, осуществили отход от поселка Ласточкино, который расположен сразу к западу после Авдеевки. Там есть условия сложного рельефа, там такой каскад небольших водохранилищ, и это квалифицируется как стабилизация линии обороны, определенное ее выравнивание. Противник продолжает попытки наступательных действий в направлении населенного пункта Орловка, он ведет их с трех направлений, но они не имеют успеха», — сказал Лиховий.

По словам Лиховия, подразделения Сил обороны прилагают максимальные усилия, чтобы «уничтожать противника».

«Россияне продолжают наступление увеличенными штурмовыми группами, не жалея своего «пушечного мяса», имея преимущество в авиации и артиллерии», — подчеркнул военный.

Также спикер сообщил, что на Авдеевском направлении российская авиация и артиллерия превращает фортификационные сооружения и населенные пункты в сплошные руины, где не за что держаться. Поэтому подразделения Сил обороны вынуждены иногда отходить с занимаемых позиций.

Напомним, 17 февраля украинские военные вышли из Авдеевки. По словам представителей командования, военные вышли на заранее подготовленные позиции. 25 февраля в ОСГВ «Таврия» сообщили, что на Авдеевском направлении украинские военнослужащие отошли на западную окраину Ласточкиного, продолжались бои за этот населенный пункт. Сегодня ВСУ отошли от села Ласточкино Донецкой области. 

 

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