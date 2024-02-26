Росія з трьох боків штурмує Орлівку після відходу ЗСУ з Ласточкине — ОСУВ «Таврія»

Росія з трьох сторін штурмує Орлівку після відходу ЗСУ з Ласточкине. Фото: Deep State

Армія РФ намагаються з трьох сторін штурмувати Орлівку після відходу Збройних сил України з ЛЛасточкине на Донеччині. Про це заявив представник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.



«ЗСУ, справді, здійснили відхід від селища Ласточкине, яке розташоване одразу на захід після Авдіївки. Там є умови складного рельєфу, там такий каскад невеликих водоймищ, і це кваліфікується як стабілізація лінії оборони, певне її вирівнювання. Противник продовжує спроби наступальних дій у напрямку населеного пункту Орлівка, він веде їх із трьох напрямків, але вони не мають успіху», — сказав Лиховій.



За словами Ліховія, підрозділи Сил оборони докладають максимальних зусиль, щоб «знищувати супротивника».



«Росіяни продовжують наступ збільшеними штурмовими групами, не шкодуючи свого «гарматного м’яса», маючи перевагу в авіації та артилерії», — підкреслив військовий.

Також спікер повідомив, що на Авдіївському напрямку російська авіація та артилерія перетворює фортифікаційні споруди та населені пункти на суцільні руїни, де нема за що триматися. Тому підрозділи Сил оборони змушені іноді відходити з позицій.



Нагадаємо, 17 лютого українські військові вийшли з Авдіївки . За словами представників командування, військові вийшли на заздалегідь підготовлені позиції. 25 лютого в ОСГВ «Таврія» повідомили, що на Авдіївському напрямку українські військовослужбовці відійшли на західну околицю Ластівчиного, тривали бої за цей населений пункт. Сьогодні ЗСУ відійшли від села Ласточкине Донецької області.



