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Заводи КНДР працюють на повну потужність, щоб виготовляти снаряди для Росії

27 лютого 2024, 11:52

Заводи КНДР працюють на повну потужність, щоб виготовляти снаряди для Росії

Деякі оборонні заводи Північної Кореї працюють на повну потужність, щоб виробляти озброєння та снаряди для Росії. Про це повідомив міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік, пише Yohnap.

«Хоча оборонні заводи Північної Кореї працюють на 30 відсотків потужності через брак сировини та електроенергії, деякі з них працюють на повну потужність, які в основному виробляють зброю та снаряди для Росії», - заявив Шин.

За попередніми оцінками, Північна Корея відправила до Росії близько 6700 контейнерів з моменту саміту між північнокорейським лідером Кім Чен Ином та російським лідером Володимиром Путіним у вересні.

Цієї кількості достатньо для розміщення приблизно 3 мільйонів снарядів 152-мм або 500 тисяч 122-мм артилерійських снарядів.

В обмін на постачання зброї до Росії, КНДР, схоже, отримує харчові продукти та інші предмети першої необхідності, а також сировину та деталі, які використовуються у виробництві зброї.

Раніше при нічному обстрілі Селидового російські військові використовували ракети північнокорейського виробництва.

Також стало відомо, що ракети Північної Кореї, якими Росія вже атакувала Україну, містять компоненти американських та європейських компаній.

Своєю чергою, Європейський Союз запропонував санкції проти Північної Кореї за надання Росії ракет, які вона застосовує проти нашої країни.

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