Россияне ежедневно наступают, идут активные бои: замкомандира Третьей штурмовой рассказал о ситуации под Авдеевкой

Под Авдеевкой Донецкой области по-прежнему остается сложная ситуация, оккупанты продолжают ежедневно совершать наступательные действия. Об этом сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.



«Основное направление, где россияне давят сейчас — линия населенных пунктов Бердичи-Орловка, также очень активные бои в районе Красногоровки. Враг пытается закрепиться на захваченных территориях огромным количеством пехоты», — написал он.



По словам Жорина, и Третья штурмовая, и некоторые другие подразделения не только обороняются, но и проводят контратаки.



Ранее мы писали, что 17 февраля украинские военные вышли из Авдеевки, сообщил главком ВСУ Александр Сырский. По словам представителей командования, военные вышли на заранее подготовленные позиции.Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский отметил, что окружение вражеских войск не допущено, личный состав выведен, украинские военные заняли оборону на определенных рубежах.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью «Радио Свобода» заявил, что российской армии удалось захватить Авдеевку, в частности, в результате военной поддержки Ирана и КНДР, а также благодаря наращивания собственного производства и мобилизации.