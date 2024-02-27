Росіяни щодня наступають, точаться активні бої: замкомандира Третьої штурмової розповів про ситуацію під Авдіївкою

Під Авдіївкою Донецької області, як і раніше, залишається складна ситуація, окупанти продовжують щодня здійснювати наступальні дії. Про це повідомив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін.



«Основний напрямок, де росіяни тиснуть зараз – лінія населених пунктів Бердичі-Орлівка, також дуже активні бої в районі Красногорівки. Ворог намагається закріпитися на захоплених територіях величезною кількістю піхоти», — написав він.



За словами Жоріна, і Третя штурмова, і деякі інші підрозділи не лише обороняються, а й проводять контратаки.



Раніше ми писали, що 17 лютого українські військові вийшли з Авдіївки, повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський. За словами представників командування, військові вийшли на заздалегідь підготовлені позиції. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський зазначив, що оточення ворожих військ не допущено, особовий склад виведено, українські військові зайняли оборону на певних рубежах.



Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю «Радіо Свобода» заявив, що російській армії вдалося захопити Авдіївку, зокрема, внаслідок військової підтримки Ірану та КНДР, а також завдяки нарощування власного виробництва та мобілізації.