В оккупированной Новой Каховке партизаны взорвали штаб партии Путина

В Новой Каховке партизаны взорвали штаб партии Путина. Фото: Сопротивление

Сегодня утром, 27 февраля, во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области партизаны взорвали штаб партии Владимира Путина «Едина Россия». Об этом сообщили в пресс-службе Сопротивления.



Как сообщается, у входа в офис партии и неподалеку от «избирательного участка» прогремели взрывы.





Таким образом, партизаны передали «привет» оккупантам и остановили фейковый избирательный процесс в захваченном городе.



«Враг пытается скрыть факт присутствия сил сопротивления оккупации на оккупированных территориях. Следовательно, россияне, чтобы не сеять панику, пока заявляют о мифических БПЛА, якобы ударивших по объектам, хотя это не соответствует действительности», — говорится в сообщении.



Напомним, Кремль хочет провести выборы президента РФ на оккупированных территориях Украины, чтобы легитимизировать свой контроль над ними. Россияне ищут фейковых наблюдателей, чтобы осуществить процедуру.



Ранее мы писали, что на временно оккупированных территориях Украины россияне готовятся привлечь своих военных к так называемым президентским выборам, которые состоятся в марте текущего года.