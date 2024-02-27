В окупованій Новій Каховці партизани підірвали штаб партії Путіна

У Новій Каховці партизани підірвали штаб партії Путіна. Фото: Опір

Сьогодні вранці, 27 лютого, у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області партизани підірвали штаб партії Володимира Путіна «Єдина Росія». Про це повідомили у пресслужбі Спротиву.



Як повідомляється, біля входу в офіс партії і неподалік «виборчої дільниці» пролунали вибухи.





Таким чином, партизани передали «привіт» окупантам та зупинили фейковий виборчий процес у захопленому місті.



«Ворог намагається приховати факт присутності сил опору окупації на окупованих територіях. Отже, росіяни, щоб не сіяти паніку, поки заявляють про міфічні БПЛА, які нібито вдарили по об'єктах, хоча це не відповідає дійсності», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, Кремль хоче провести вибори президента РФ на окупованих територіях України, щоби легітимізувати свій контроль над ними. Росіяни шукають фейкових спостерігачів, щоб здійснити процедуру.



Раніше ми писали , що на тимчасово окупованих територіях України росіяни готуються залучити своїх військових до так званих президентських виборів, які відбудуться у березні цього року.