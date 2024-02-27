Канцлер Германии выступил против отправки западных войск в Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против отправки военных Североатлантического альянса или Европейского союза в Украину. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

По его словам, «ни один солдат» не будет отправлен в Украину европейскими странами или странами НАТО.

Шольц заявил, что «то, что было решено между нами с самого начала, остается в силе и в будущем», то есть «никаких солдат, отправленных европейскими государствами или странами НАТО на украинскую землю, не будет».

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что европейские страны могут отправить войска в Украину. С таким заявлением Макрон выступил после конференции в Париже, на которой лидеры 20 стран Европы обсуждали помощь Украине.