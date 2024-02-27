Канцлер Німеччини виступив проти відправлення західних військ в Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти відправлення військових Північноатлантичного альянсу чи Європейського Союзу до України. Про це повідомив телеканал BFM TV.

За його словами, «жоден солдат» не буде відправлений до України європейськими країнами чи країнами НАТО.

Шольц заявив, що «те, що було вирішено між нами з самого початку, залишається чинним і в майбутньому», тобто «жодних солдатів, відправлених європейськими державами чи країнами НАТО на українську землю, не буде».

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон припустив, що європейські країни можуть відправити війська до України. З такою заявою Макрон виступив після конференції у Парижі, де лідери 20 країн Європи обговорювали допомогу Україні.