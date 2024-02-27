В Британии рассказали, будут ли отправлять свои войска в Украину

Великобритания не планирует крупномасштабного размещения своих войск на территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра страны Риши Сунака, передает Reuters.



«Помимо небольшого количества личного состава, который у нас есть в стране для поддержки Вооруженных сил Украины, у нас нет никаких планов по крупномасштабному развертыванию», — заявил он.



Также пресс-секретарь Сунака добавил, что большое количество украинских военнослужащих проходит подготовку в Великобритании, к тому же Лондон поддерживал Киев оборудованием и материалами.



Ранее мы писали, что президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что европейские страны могут отправить войска в Украину. С таким заявлением Макрон выступил после конференции в Париже, на которой лидеры 20 стран Европы обсуждали помощь Украине.



В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц выступил против отправки военных Североатлантического альянса или Европейского союза в Украину.