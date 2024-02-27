У Британії розповіли, чи відправлятимуть свої війська до України

Велика Британія не планує великомасштабного розміщення своїх військ на території України. Про це заявив речник прем'єр-міністра країни Ріші Сунака, передає Reuters.



«Крім невеликої кількості особового складу, який у нас є в країні для підтримки Збройних сил України, у нас немає жодних планів щодо великомасштабного розгортання», — заявив він.



Також прессекретар Сунака додав, що велика кількість українських військовослужбовців проходить підготовку у Великій Британії, до того ж Лондон підтримував Київ обладнанням та матеріалами.



Раніше ми писали, що президент Франції Еммануель Макрон припустив, що європейські країни можуть надіслати війська в Україну. З такою заявою Макрон виступив після конференції у Парижі, де лідери 20 країн Європи обговорювали допомогу Україні.



Своєю чергою, канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти відправки військових Північноатлантичного альянсу або Європейського союзу в Україну.