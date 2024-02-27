Співробітники «Червоного Хреста» РФ могли знущатися над українськими полоненими у колонії

Працівники російського відділення «Червоного Хреста» знущалися над українськими військовополоненими у російських колоніях. Про це повідомило російське видання Медуза.



У розслідуванні журналісти згадали інтерв'ю українського військовослужбовця Ореста Грицюка, який був у російському полоні з жовтня 2022 до квітня 2023 року, і розповів журналісту Юрію Бутусову про знущання з боку представників МКЧХ РФ.



За словами Грицюка, представники Червоного Хреста РФ побували в Горлівській колонії (тимчасово окупована Донецька область – ред.), «ми крокували, співали пісні — вони знімали все це на відео, реготали, по плечу нас плескали і обзивали будь-якими поганими словами».



Крім того, український військовий згадав про один інцидент, який стався у їдальні.



«Часу на їжу (в колонії) дають дуже мало, і я сам ненавидів за те, як я їм. Я людина інтелігентна, маю дві вищі освіти… А там ми були змушені їсти дуже швидко, причому дуже гарячу їжу. Все летить на всі боки. І ось ці двоє у цивільному ходять між столами, а один з них примовляє: «Ох, як добре їдять, як свині, українські свині. Ну, їжте, їжте, Росія любить і піклується про вас. Приїдете додому — потім, щоб не пи*ли», — розповів Грицюк.



Після їжі полонених повели на плац і змусили хором співати радянські військові пісні.



Представник МКЧХ в Україні Ашіль Деспре відреагував на цей випадок, зазначивши, що у нього «немає підстав вважати, що до цього причетний Російський Червоний Хрест».



«На жаль, дехто може жорстоко поводитися з ув'язненими. Деякі можуть прикидатися тими, ким вони не є. Я не хочу гадати і не знаю, хто це міг бути», - додав він.



Своєю чергою, представник МКЧХ у Москві Галина Бальзамова наголосила, що «вони обговорювали з РЧХ цю ситуацію, і у них немає сумнівів у тому, що РЧХ не мав до неї відношення». Також директор регіонального управління оперативної діяльності МКЧХ у Європі та Центральній Азії Аріана Бауер запевнила, що на окупованих українських територіях немає співробітників Російського Червоного Хреста.



У МКЧХ упевнені, що російські «правозахисники» не могли приїхати до колонії, однак представник українського Координаційного штабу Юрій Таранюк стверджує, що йому відомі й інші випадки знущань працівників РЧХ над військовополоненими, зокрема, на окупованих територіях.



Раніше ми писали, що вище керівництво Збройних сил РФ підтримує розстріл українських військовополонених, оскільки останнім часом таких випадків досить багато.