«Синево» и ГБР удалось договориться: отмена ареста здания пройдет через суд

«Синево» и ГБР договорились. Фото: Синево

Сеть лабораторий «Синево Украина» смогла достичь согласия с Государственным бюро расследований (ГБР) по делу ареста здания лаборатории в Киеве, арест снимут в судебном порядке. Об этом пресс-служба компании сообщила «Новостям Донбасса».



Отмечается, что в ходе продуктивного диалога с представителями ГБР, ими было подчеркнуто, что любое целенаправленное влияние на деятельность компании сейчас или в будущем, в ходе работы над уголовным производством не было умышленным.



В общении с представителями «Синево» правоохранители отрицали какие-либо намерения по блокированию деятельности лаборатории, и заверили в своей поддержке и намерении способствовать быстрому решению вопроса ареста здания компании в правовом поле.



«В настоящее время общей целью компании "Синево Украина" и ГБР является скорейшее решение проблемы и отмена ареста здания в судебном порядке. Компания "Синево Украина", благодарна ГБР за скорую и адекватную реакцию», — подчеркнули в компании.



Напомним, 27 февраля, представители медицинской лаборатории «Синево» заявили, что могут прекратить свою деятельность в результате ареста, наложенного ГБР на здание главного офиса.



Позже в ГБР уточнили, что никаких следственных действий в отношении медицинского предприятия не проводилось.