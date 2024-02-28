«Сінево» та ДБР вдалося домовитися: скасування арешту будівлі пройде через суд

«Сінево» та ДБР домовилися. Фото: Сінево

Мережа лабораторій «Сінево Україна» спромоглася досягти згоди з Державним бюро розслідувань (ДБР) у справі арешту будівлі лабораторії у Києві, арешт знімуть у судовому порядку. Про це пресслужба компанії повідомила «Новини Донбасу».



Зазначається, що в ході продуктивного діалогу з представниками ДБР, ними було підкреслено, що будь-який цілеспрямований вплив на діяльність компанії зараз чи в майбутньому під час роботи над кримінальним провадженням не був навмисним.



У спілкуванні з представниками «Сінево» правоохоронці заперечували будь-які наміри щодо блокування діяльності лабораторії, і запевнили у своїй підтримці та намірі сприяти швидкому розв'язанню питання арешту будівлі компанії у правовому полі.



«Наразі спільною метою компанії "Сінево Україна" і ДБР є якнайшвидше розв'язання проблеми й скасування арешту будівлі в судовому порядку. Компанія "Сінево Україна", вдячна ДБР за швидку та адекватну реакцію», - наголосили в компанії.



Нагадаємо, 27 лютого представники медичної лабораторії «Сінево» заявили, що можуть припинити свою діяльність внаслідок арешту, накладеного ДБР на будівлю головного офісу.



Пізніше у ДБР уточнили, що жодних слідчих дій щодо медичного підприємства не проводилося.