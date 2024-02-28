Украина получила 760 млн долларов на выплаты пенсий и зарплаты спасателей

В общий фонд Госбюджета Украины поступило 760 млн. долларов США, денежные средства будут направлены на пенсионные выплаты, выплаты спасателям и оплату труда педагогов. Об этом сообщило министерство финансов Украины.



Объем дополнительного финансирования состоит из грантов правительств Японии и Норвегии (465 млн долл. США и 295 млн долл. США соответственно).



«Денежные средства будут направлены на частичную компенсацию расходов Госбюджета Украины, не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности на пенсионные выплаты, выплаты работникам Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и оплату труда педагогов», — говорится в сообщении.



Ранее Япония пообещала выделить 106 млн долларов на помощь в восстановлении Украины от последствий военного вторжения РФ.



Напомним, Украина в 2023 году получила внешнего финансирования на общую сумму 42,5 млрд долл, из которых 11,6 млрд долл — это безвозвратная грантовая помощь.