Україна отримала 760 млн доларів на виплати пенсій та зарплати рятувальників

До загального фонду Держбюджету України надійшло 760 млн доларів США, кошти будуть направлені на пенсійні виплати, виплати рятувальникам та оплату праці освітян. Про це повідомило міністерство фінансів України.



Обсяг додаткового фінансування складається з грантів урядів Японії та Норвегії (465 млн дол. США та 295 млн дол. США відповідно).



«Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків Держбюджету України, не пов'язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати, виплати працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та оплату праці педагогів», — йдеться у повідомленні.



Раніше Японія пообіцяла виділити 106 млн доларів на допомогу у відновленні України від наслідків військового вторгнення РФ.



Нагадаємо, Україна у 2023 році отримала зовнішнього фінансування на загальну суму 42,5 млрд дол., з яких 11,6 млрд дол. – це безповоротна грантова допомога.