Украина в 2023 году получила внешнего финансирования на общую сумму 42,5 млрд долл, из которых 11,6 млрд долл — это безвозвратная грантовая помощь. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Грантовую помощь предоставили такие страны: США, Япония, Норвегия, Германия, Испания, Финляндия, Швейцария, Ирландия, Бельгия, Исландия.

«Средства от ЕС были привлечены в рамках макрофинансовой помощи. Кредиты в рамках программ макрофинансовой помощи ЕС имеют 35-летний срок погашения (включая 10-летний льготный период), а расходы на их обслуживание возмещаются ЕС», — заявили в Минфине.

Всего в течение 2023 года общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины увеличился на 33,9 млрд долл. в основном вследствие увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров.

По состоянию на 31 декабря 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 5,5 трлн грн, или 145,3 млрд долл.