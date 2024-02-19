  
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Украина в прошлом году получила внешнего финансирования на более $40 миллиардов — Минфин

19 февраля 2024, 23:08

Украина в прошлом году получила внешнего финансирования на более $40 миллиардов — Минфин

Украина в 2023 году получила внешнего финансирования на общую сумму 42,5 млрд долл, из которых 11,6 млрд долл — это безвозвратная грантовая помощь. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Грантовую помощь предоставили такие страны: США, Япония, Норвегия, Германия, Испания, Финляндия, Швейцария, Ирландия, Бельгия, Исландия.

«Средства от ЕС были привлечены в рамках макрофинансовой помощи. Кредиты в рамках программ макрофинансовой помощи ЕС имеют 35-летний срок погашения (включая 10-летний льготный период), а расходы на их обслуживание возмещаются ЕС», — заявили в Минфине.

Всего в течение 2023 года общий объем государственного и гарантированного государством долга Украины увеличился на 33,9 млрд долл. в основном вследствие увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнеров.

По состоянию на 31 декабря 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 5,5 трлн грн, или 145,3 млрд долл.

 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Организации
Минфин Украины
События
финансовая помощь

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:34
Главное за день: Пожар на нефтебазе в Макеевке. Попытка отравления Пасечника и Сальдо
14:53
Бойцы ВСУ закрепились на новых рубежах обороны на Авдеевском направлении
14:20
В России заявили о попытках отравления главы «ЛНР» Пасечника и «губернатора» Херсонской области Сальдо
12:24
ВСУ сообщили о сбитии двух самолетов РФ на востоке Украины. Один из них упал под Мариуполем
11:20
Донецкая область за сутки была обстреляна россиянами 14 раз — ОВА
10:45
В Мариуполе слышали взрывы, работала российская ПВО
09:52
Ночью россияне обстреляли Никополь и Марганец в Днепропетровской области
09:35
Войска РФ смогли начать наступление на трех участках фронта — ISW
08:00
ВСУ способны остановить наступление россиян западнее Авдеевки — ISW
23:10
Главное за день: Расстрел пленных украинских военных. Оккупанты пытаются запустить завод «Азот»
17:49
В оккупированном Донецке мужчина подорвался на мине
17:25
Оккупированная Луганщина частично без тепла, воды и электрики: в ОВА рассказали, в каких условиях живут люди
15:54
Оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных на Донетчине
14:19
У оккупантов не получится запустить завод «Азот» в Северодонецке — Лысогор
13:33
Россияне расстреляли пленных украинских военных на позиции «Зенит» в Авдеевке — DeepState
11:11
Захват Авдеевки «не помог»: центр Донецка попал под обстрел
23:07
Главное за день: Украинские военные вышли из Авдеевки
15:56
Войска РФ захватили АКХЗ и микрорайон «Химик» в Авдеевке. Город полностью оккупирован
08:51
В районе оккупированной Ясиноватой обстрелом разрушен дом, погиб ребенок
23:36
Главное за день: Бои за Авдеевку
все новости
23:34
Главное за день: Пожар на нефтебазе в Макеевке. Попытка отравления Пасечника и Сальдо
23:08
Украина в прошлом году получила внешнего финансирования на более $40 миллиардов — Минфин
22:21
Россия начала вербовать женщин в тюрьмах на должности штурмовиков — СМИ
21:48
РФ пользуется задержкой в помощи Украине, — Зеленский
20:53
Россияне должны были эвакуировать раненых из «Зенита», а вместо этого их расстреляли, — заявление 110-й бригады
19:41
Байден согласен встретиться со спикером Палаты представителей для обсуждения финансовой помощи Украине
18:43
Расстрел украинских пленных в Авдеевке и Веселом является грубым нарушением международного права, — Лубинец
17:48
В ГУР МОУ подтвердили факт смерти Максима Кузьминова — российского летчика, который угнал военный вертолет, и перешел на сторону Украины
17:32
Объединенным силам ВСУ представили нового командующего
17:07
ВСУ сбили в Крынках FPV-дроном российский беспилотник
17:05
Россияне ударили из «Градов» по селу на Запорожье, один погибший, — ОВА
16:30
Бойцы третьей штурмовой показали как прорывались сквозь боевые порядки оккупантов в Авдеевке
16:25
Наводчик ракетных ударов по Краматорску приговорен к 15 годам тюрьмы
15:45
В Раде рассказали об основных правках к законопроекту о мобилизации
15:10
Подразделение ССО уничтожило пусковую установку «Ланцетов»
14:53
Бойцы ВСУ закрепились на новых рубежах обороны на Авдеевском направлении
14:20
В России заявили о попытках отравления главы «ЛНР» Пасечника и «губернатора» Херсонской области Сальдо
12:24
ВСУ сообщили о сбитии двух самолетов РФ на востоке Украины. Один из них упал под Мариуполем
11:58
Доверие к телемарафону среди украинцев продолжает снижаться — соцопрос
11:25
В результате обстрела Харьковской области погиб энергетик
все новости
ВИДЕО
БпЛА РФ сбит FPV-дроном в Крынках. Фото: кадр из видео ВСУ сбили в Крынках FPV-дроном российский беспилотник
19 февраля, 17:07
Прорыв в Авдеевке. Фото: видео из кадра Бойцы третьей штурмовой показали как прорывались сквозь боевые порядки оккупантов в Авдеевке
19 февраля, 16:30
Уничтожение «Ланцета». Фото: кадр из видео Подразделение ССО уничтожило пусковую установку «Ланцетов»
19 февраля, 15:10
В Макеевке поднялся столб дыма. Фото: кадр из видео В оккупированной Макеевке пожар на нефтебазе, перед этим работала ПВО РФ
19 февраля, 10:40
Атака ВС РФ на Запорожском направлении. Фото: видео из кадра Российские войска пошли в наступление на Запорожском направлении: ВСУ разбили группу противника
19 февраля, 09:15
Расстрел украинских военных. Кадр из видео Оккупанты расстреляли двух украинских военнопленных на Донетчине
18 февраля, 15:54

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама