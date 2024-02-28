ВСУ продовжують оборонну операції під Авдіївкою: відомо, що допоможе стримати наступ росіян

Українські військовослужбовці ведуть оборонну операцію на Авдіївському напрямку, цьому сприяє рельєф місцевості в районі населених пунктів Тоненьке, Орлівка та Бердичі. Про це заявив представник оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Дмитро Лиховій, повідомляє «Радіо Свобода».



«Там обороні має сприяти сам рельєф: там каскад водоймищ, і такий було обрано пріоритет. Таким чином, підрозділи ЗСУ на Авдіївському напрямку продовжують проведення оборонної операції», — зазначив він.



Ліховій уточнив, що штурмові групи росіян були заблоковані на околицях та на підході до села Орлівка. Водночас окупанти намагалися просуватися за підтримки артилерії, мінометів, FPV-дронів та авіації.



Крім того, молодший сержант батальйону БпАК 3-ї окремої штурмової бригади Анатолій Нікітін додав, що завдяки польовим укріпленням, ЗСУ може захищатися від піхотних підрозділів армії РФ та артилерії. Однак окупанти на Авдіївському напрямку також застосовують керовані авіаційні бомби, від них наразі немає захисту.



За його словами, саме завдяки потужним зміцненням, Сили оборони могли стримувати росіян з початку повномасштабного вторгнення.



Нагадаємо, що 17 лютого українські військові вийшли з Авдіївки. 26 лютого в ОСГВ «Таврія» підтвердила відхід ЗСУ від села Ласточкине під Авдіївкою.