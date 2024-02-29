Війська РФ продовжують просуватися на захід від Авдіївки — DeepState

Ситуація на Авдіївському напрямку. Карта: DeepState

Російські війська продовжують просуватися на захід від Авдіївки на Донеччині. Про це повідомляє аналітичний проект DeepState, окресливши зміни на своїй карті.



Зазначається, що окупанти просунулися південніше Бердичів, в Орлівці, південніше Тоненького та біля Невельського.



Раніше в оперативно-стратегічному угрупованні військ «Таврія» повідомили, що українські військовослужбовці ведуть оборонну операцію на Авдіївському напрямку, чому сприяє рельєфу місцевості в районі населених пунктів Тоненьке, Орлівка та Бердичі. Йдеться про каскад водосховищ, у який, як очікується, врешті упруться росіяни.