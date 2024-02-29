«ДНР» устроит российские выборы для жителей разрушенной Авдеевки

Оккупационные администрации в Донецкой области планируют обустроить «избирательные участки» на так называемых выборах президента РФ даже в разрушенных городах.



Как заявил представитель группировки «ДНР» Владимир Высоцкий, «все условия созданы» для того, чтобы в марте проголосовали жители недавно захваченной и почти полностью разрушенной Авдеевки.



В оккупационной администрации Ясиноватой на «выборах» организуют стационарные и выездные точки для голосования с 15 по 17 марта. Это сделают из-за угрозы обстрелов. Подобную практику хотят реализовать и в ряде других оккупированных городов.



Напомним, 17 февраля украинские военные вышли из Авдеевки, сообщил главком ВСУ Александр Сырский. По словам представителей командования, военные вышли на заранее подготовленные позиции. Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский отметил, что окружение вражеских войск не допущено, личный состав выведен, украинские военные заняли оборону на определенных рубежах.



В городе оставалось около тысячи мирных жителей, которые отказались эвакуироваться.



Российские чиновники уже начали раздавать жителям Авдеевки Донецкой области паспорта РФ.