«Виборчі дільниці» в окупації назвали іменами бойовиків «ДНР»

В окупованому Іловайську Донецької області так звану виборчу дільницю назвали на честь загиблого бойовика «ДНР».



Михайло Толстих (позивний «Гіві»), який родом з Іловайська, загинув унаслідок теракту у 2017 році. Тепер його ім'ям назвуть ділянку, на якій місцеві жителі голосуватимуть на «виборах» президента РФ 15-17 березня.



В угрупуванні «ДНР» заявили, що «з народу» прийшла ініціатива назвати іменами «героїв» — бойовиків, що загинули, виборчі дільниці в окупації.



Толстих воював проти ЗСУ у складі російської армії на Донбасі. На його будинку в Іловайську та школі, де він навчався, встановлено меморіальні таблички, також йому встановлено погруддя в одному з парків окупованого Донецька.



Українські експерти наголошують, що вибори президента РФ не можна вважати законними та легітимними, оскільки Росія планує проводити голосування на окупованих територіях.