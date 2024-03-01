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Навального похоронили в Москве: тысячи россиян пришли на прощание с оппозиционером

01 марта 2024, 20:09

Навального похоронили в Москве: тысячи россиян пришли на прощание с оппозиционером

Могила Алексея Навального. Фото: t.me/astrapress Могила Алексея Навального. Фото: t.me/astrapress

Российского оппозиционного политика Алексея Навального 1 марта похоронили на Борисовском кладбище в Москве (РФ).



После отпевания Навального в храме иконы Божией Матери «Утоли моя печали» катафалк приехал к Борисовскому кладбищу, где гроб с телом опустили в могилу под песню My Way Фрэнка Синатры и заглавную песню «Терминатора 2», которую любил оппозиционер.



Российские СМИ пишут, что церемонию прощания посетили посол Германии Граф Ламбсдорфф, посол Франции Пьер Леви, посол США Линн Трейси, заместитель посла Великобритании Том Додд, посол ЕС в России Ролан Галараг. На похоронах присутствовали родители Алексея, мама вдовы Юлии Навальной, Евгений Ройзман, Екатерина Дунцова, Борис Надеждин и другие. Юлии Навальной и детей на похоронах не было.

Также похороны посетили тысячи россиян.

«Навальный — герой России!», «Спасибо, Алексей», «Путин — убийца!», — скандировали люди.



В других городах РФ также прошли акции в день похорон Навального. У памятников жертвам политических репрессий возлагают цветы и фото погибшего оппозиционера.

По данным организации «ОВД-инфо» в разных регионах страны были задержаны 57 человек. Людей задерживали в Воронеже, Сочи, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Улан-Удэ, Владикавказе, Казани, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Томске, Нижневартовске и Златоусте. 

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