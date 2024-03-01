Навального поховали у Москві: тисячі росіян прийшли на прощання з опозиціонером

Могила Олексія Навального. Фото: t.me/astrapress

Російського опозиційного політика Олексія Навального 1 березня поховали на Борисівському цвинтарі у Москві (РФ).





Після відспівування Навального у храмі ікони Божої Матері «Втамуй мої печалі» катафалк приїхав до Борисовського цвинтаря, де труну з тілом опустили в могилу під пісню My Way Френка Сінатри та заголовну пісню «Термінатора-2», яку любив опозиціонер.





Російські ЗМІ пишуть, що на церемонію прощання відвідали посол Німеччини Граф Ламбсдорфф, посол Франції П'єр Леві, посол США Лінн Трейсі, заступник посла Великобританії Том Додд, посол ЄС в Росії Ролан Галараг. На похороні були присутні батьки Олексія, мама вдови Юлії Навальної, Євген Ройзман, Катерина Дунцова, Борис Надєждін та інші. Юлії Навальної та дітей на похороні не було.



Також похорон відвідали тисячі росіян.



«Навальний — герой Росії!», «Дякуємо, Олексію», «Путін — убивця!», — скандували люди.





В інших містах РФ також пройшли акції в день похорону Навального. Біля пам'ятників жертвам політичних репресій покладають квіти та фото загиблого опозиціонера.



За даними організації «ОВД-інфо» у різних регіонах країни було затримано 57 осіб. Людей затримували у Воронежі, Сочі, Москві, Нижньому Новгороді, Новосибірську, Улан-Уде, Владикавказі, Казані, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Томську, Нижньовартовську та Златоусті.