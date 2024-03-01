Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Навального поховали у Москві: тисячі росіян прийшли на прощання з опозиціонером

01 березня 2024, 20:09

Навального поховали у Москві: тисячі росіян прийшли на прощання з опозиціонером

Могила Олексія Навального. Фото: t.me/astrapress Могила Олексія Навального. Фото: t.me/astrapress

Російського опозиційного політика Олексія Навального 1 березня поховали на Борисівському цвинтарі у Москві (РФ).



Після відспівування Навального у храмі ікони Божої Матері «Втамуй мої печалі» катафалк приїхав до Борисовського цвинтаря, де труну з тілом опустили в могилу під пісню My Way Френка Сінатри та заголовну пісню «Термінатора-2», яку любив опозиціонер.



Російські ЗМІ пишуть, що на церемонію прощання відвідали посол Німеччини Граф Ламбсдорфф, посол Франції П'єр Леві, посол США Лінн Трейсі, заступник посла Великобританії Том Додд, посол ЄС в Росії Ролан Галараг. На похороні були присутні батьки Олексія, мама вдови Юлії Навальної, Євген Ройзман, Катерина Дунцова, Борис Надєждін та інші. Юлії Навальної та дітей на похороні не було.

Також похорон відвідали тисячі росіян.

«Навальний — герой Росії!», «Дякуємо, Олексію», «Путін — убивця!», — скандували люди.



В інших містах РФ також пройшли акції в день похорону Навального. Біля пам'ятників жертвам політичних репресій покладають квіти та фото загиблого опозиціонера.

За даними організації «ОВД-інфо» у різних регіонах країни було затримано 57 осіб. Людей затримували у Воронежі, Сочі, Москві, Нижньому Новгороді, Новосибірську, Улан-Уде, Владикавказі, Казані, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Томську, Нижньовартовську та Златоусті.

ТЕГИ

Люди
Олексій Навальний

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:40
У Донецьку під час обстрілу поранено одну людину
20:26
Втікач-ексміністр доходів Клименко приїхав «інвестувати» в окупацію
20:13
Пушилін побував у зруйнованій Авдіївці, стартували «вибори» Путіна — новини окупації ►
16:57
У Києві та Москві висловилися щодо умов завершення війни у 2022 році
14:40
Стали відомі умови, на яких Путін погодився б завершити війну в 2022 році — WSJ
13:59
Окупанти рвуться до Часів Яру, щоб наступати на Костянтинівку — Євлаш
12:32
Греція приєднається до відновлення Маріуполя після деокупації
11:31
Росіяни обстрілювали Донецьку область 18 разів минулої доби
10:07
В окупованій Ясинуватій горів багатоповерховий будинок: рятувальники евакуювали 15 людей
08:00
Війська РФ просуваються в Донецькій області: штурмують Бердичі та Іванівське
23:40
Головне за день: Окупанти готуються до «виборів». ЗСУ збили ще три літаки РФ
22:16
«Виборчі дільниці» в окупації назвали іменами бойовиків «ДНР»
19:28
«ДНР» влаштує російські вибори для мешканців зруйнованої Авдіївки
18:35
Зовні — новий будинок, усередині — руїни: Росія «відновлює» будинки в захопленому Маріуполі
14:47
Як розвиватимуться події на фронті протягом найближчих місяців: прогноз Вloomberg
11:51
В окупованому Рубіжному в черзі до «паспортного столу» померла жінка
11:48
У Маріуполі вулицю Азовстальську окупанти хочуть перейменувати на Тульський проспект
00:21
Війська РФ продовжують просуватися на захід від Авдіївки — DeepState
23:19
Головне за день: Придністров'я звернулося до Москви. ЗСУ «відбила» Красногорівку
23:03
Українські бійці ССО потрапили в засідку при спробі висадки на Тендрівську косу
усі новини
22:40
У Донецьку під час обстрілу поранено одну людину
20:26
Втікач-ексміністр доходів Клименко приїхав «інвестувати» в окупацію
20:13
Пушилін побував у зруйнованій Авдіївці, стартували «вибори» Путіна — новини окупації ►
20:09
Навального поховали у Москві: тисячі росіян прийшли на прощання з опозиціонером
19:14
Один день із життя Херсона: як місто виживає під російськими обстрілами ►
18:30
Авіаудар по Щербинівці: як парамедики поліції рятували поранених мешканців
17:15
Ракетний удар С-300 по Костянтинівці: пошкоджено щонайменше 18 цивільних об'єктів
16:57
У Києві та Москві висловилися щодо умов завершення війни у 2022 році
16:20
У Криворізькому районі Сили оборони знищили керовану авіаційну ракету Х-59
15:34
У ГУР підтвердили переговори з Росією про передачу тіл військовополонених
15:15
ЗСУ перейшли до оборони після Авдіївки: Україна відчуває нестачу фортифікаційних укріплень й обіцяних Заходом снарядів
14:52
Ракетний удар по Костянтинівці: пожежники врятували чоловіка з палаючої будівлі
14:40
Стали відомі умови, на яких Путін погодився б завершити війну в 2022 році — WSJ
14:30
На Авдіївському напрямку росіяни мають локальні успіхи: Тарнавський розповів деталі
13:59
Окупанти рвуться до Часів Яру, щоб наступати на Костянтинівку — Євлаш
13:59
ГУР підтвердило успішну атаку на російський ЗРПК «Панцир С-1» в Білгородській області
13:25
У семи профтехах України можна буде вивчитися на оператора цивільних дронів
12:57
З прифронтового Торецька евакуювали родину з дітьми
12:32
Греція приєднається до відновлення Маріуполя після деокупації
12:25
Російська сторона спекулює на темі падіння Іл-76 під Білгородом — Лубинець
усі новини
ВІДЕО
Пушилін побував у зруйнованій Авдіївці, стартували «вибори» Путіна — новини окупації ► Пушилін побував у зруйнованій Авдіївці, стартували «вибори» Путіна — новини окупації ►
01 березня, 20:13
Один день із життя Херсона: як місто виживає під російськими обстрілами ► Один день із життя Херсона: як місто виживає під російськими обстрілами ►
01 березня, 19:14
Удар С-300 по Костянтинівці. Фото: Нацполіція Ракетний удар С-300 по Костянтинівці: пошкоджено щонайменше 18 цивільних об'єктів
01 березня, 17:15
Евакуація дітей з Торецька. Кадр із відео З прифронтового Торецька евакуювали родину з дітьми
01 березня, 12:57
Перекидання танків у Криму. Фото: АТЕШ У Криму перекидають десятки танків Т-62М
01 березня, 10:15
Армія РФ вдарила по Костянтинівці чотирма ракетами. Фото: Суспільне Окупанти вдарили по Костянтинівці ракетами: пошкоджено будинки, адмінбудівлі, перебито водопровід
01 березня, 09:21
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама