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Беглый экс-министр доходов Клименко приехал «инвестировать» в оккупацию

01 марта 2024, 20:26

Беглый экс-министр доходов Клименко приехал «инвестировать» в оккупацию

Александр Клименко (в центре) на шахте «Белореченская» в оккупированной Луганской области. Фото: Евгений Бондарь Александр Клименко (в центре) на шахте «Белореченская» в оккупированной Луганской области. Фото: Евгений Бондарь

На оккупированной территории Луганской области был замечен беглый министр доходов и сборов времен Виктора Януковича Александр Клименко. Он побывал на шахте «Белореченская» в Лутугинском районе. Это предприятие группировка «ЛНР» решила передать инвестору, которым оказалось акционерное общество «Промышленная группа “Родина”», принадлежащая Клименко.

Российские СМИ не скрывают прямой связи между беглым экс-министром и этой компанией. Клименко пообещал работникам шахты большие зарплаты — до 85 тысяч рублей. Взамен потребовал значительных объемов добычи — минимум полторы тысячи тонн угля в сутки. Обновление «Белореченской» он планирует завершить к 6 мая. Но когда повысятся зарплаты горняков, Клименко не уточняет.

В августе 2023 года беглый экс-министр побывал в оккупированном Донецке. Там он участвовал во введении в эксплуатацию новой лавы на шахте «Горняк-95». Но спустя полгода зарплаты у горняков захваченной части Донецкой области выше не стали, им даже не могут полностью погасить долги.

Шахта «Горняк-95» также входит в группу «Родина». В реестрах имя Александра Клименко в связке с этой компанией не найти. Но фигурирует некая Нина Клименко, зарегистрированная в оккупированном Крыму. Она имеет отношение к шахте «Горняк-95» в Макеевке и «Индустриальной группе “Родина”» в Донецке.

Также Нина Клименко руководит «Топливно-энергетическим комплексом “Родина”». Эта компания появилась в оккупированном Луганске в конце октября 2023 года.

В конце февраля 2014 года Клименко поспешно выехал из Украины. Он находится в розыске украинских спецслужб. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением и хищении бюджетных средств. 

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шахта Родина Горняк-95

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