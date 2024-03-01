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Втікач-ексміністр доходів Клименко приїхав «інвестувати» в окупацію

01 березня 2024, 20:26

Втікач-ексміністр доходів Клименко приїхав «інвестувати» в окупацію

Олександр Клименко (у центрі) на шахті «Білореченська» в окупованій Луганській області. Фото: Євген Бондар Олександр Клименко (у центрі) на шахті «Білореченська» в окупованій Луганській області. Фото: Євген Бондар

На окупованій території Луганської області був помічений міністр доходів і зборів часів Віктора Януковича Олександр Клименко. Він побував на шахті «Білореченська» у Лутугинському районі. Це підприємство угруповання «ЛНР» вирішило передати інвестору, яким виявилося акціонерне товариство «Промислова група “Батьківщина”», яке належить Клименку.

Російські ЗМІ не приховують прямого зв'язку між ексміністром, що втік, і цією компанією. Клименко пообіцяв працівникам шахти великі зарплати – до 85 тисяч рублів. Натомість вимагав значних обсягів видобутку — щонайменше півтори тисячі тонн вугілля на добу. Оновлення «Білореченської» він планує завершити до 6 травня. Але коли збільшаться зарплати гірників, Клименко не уточнює.

У серпні 2023 року ексміністр-утікач побував в окупованому Донецьку. Там він брав участь у введенні в експлуатацію нової лави на шахті «Гірник-95». Але через пів року зарплати у гірників захопленої частини Донецької області не стали вищими, їм навіть не можуть повністю погасити борги.

Шахта «Гірник-95» також входить до групи «Батьківщина». У реєстрах ім'я Олександра Клименка у зв'язку з цією компанією не знайти. Але фігурує Ніна Клименко, зареєстрована в окупованому Криму. Вона має відношення до шахти «Гірник-95» у Макіївці та «Індустріальної групи “Батькивщина”» у Донецьку.

Також Ніна Клименко керує «Паливно-енергетичним комплексом “Батькивщина”». Ця компанія з'явилася в окупованому Луганську наприкінці жовтня 2023 року.

Наприкінці лютого 2014 року Клименко поспішно виїхав з України. Він перебуває у розшуку українських спецслужб. Його звинувачують у зловживанні службовим становищем та розкраданні бюджетних коштів.

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Олександр Клименко
Організації
Гірник-95 шахта Батьківщина

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