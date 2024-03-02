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Атака российских «Шахедов» по Украине: кто пострадал и сколько дронов сбили

02 марта 2024, 09:50

Атака российских «Шахедов» по Украине: кто пострадал и сколько дронов сбили

Силы обороны Украины в ночь на 2 марта уничтожили 14 из 17 ударных беспилотных дронов Shahed, запущенных российскими войсками. Оккупанты направили боевые беспилотники из районов Приморско-Ахтарска и Курска (РФ), сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

«В ночь на 2 марта 2024 года противник атаковал тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-35 с временно оккупированных территорий Херсонской и Донецкой областей и 17-ю ударными беспилотниками типа Shahed», — говорится в сообщении ВС ВСУ.

Силы обороны уничтожили 14 «Шахедов» в пределах Одесской, Николаевской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей.

В результате попаданий и падения обломков в Одесской и Харьковской областях есть погибшие и пострадавшие.

В Херсонской области из-за обстрелов 2 человека получили ранения, есть попадания в жилые кварталы, админздание, объекты инфраструктуры. 

В Одессе из-под завалов подъезда 9-этажного жилого дома спасатели достали выжившего человека. По предварительным данным, в результате ночного удара россиян, разрушено 18 квартир девятиэтажного жилого дом. Из-под завалов спасатели высвободили тела 2 погибших человек. Предварительно, пострадали 9 человек, из них 1 ребенок. 

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