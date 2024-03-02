Атака російських «Шахедів» по Україні: хто постраждав і скільки дронів збили

Сили оборони України в ніч проти 2 березня знищили 14 з 17 ударних безпілотних дронів Shahed, запущених російськими військами. Окупанти направили бойові безпілотники з районів Приморсько-Ахтарська та Курська (РФ), повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.



«У ніч на 2 березня 2024 року противник атакував трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 з тимчасово окупованих територій Херсонської та Донецької областей та 17-ма ударними безпілотниками типу Shahed», — йдеться у повідомленні ПС ЗСУ.



Сили оборони знищили 14 «Шахедів» у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей.



Внаслідок влучень та падіння уламків в Одеській та Харківській областях є загиблі та постраждалі.



У Херсонській області через обстріл 2 особи отримали поранення, є влучення в житлові квартали, адмінбудівлю, об'єкти інфраструктури.



В Одесі з-під завалів під'їзду 9-поверхового житлового будинку рятувальники дістали людину, яка вижила. За попередніми даними, внаслідок нічного удару росіян зруйновано 18 квартир дев'ятиповерхового житлового будинку. З-під завалів рятувальники вивільнили тіла 2 загиблих людей. Попередньо постраждали 9 осіб, з них 1 дитина.