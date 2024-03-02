Полиция показала последствия обстрелов Донецкой области за сутки

За сутки 1 марта российские оккупанты нанесли 17 ударов по жилому сектору в Донецкой области. Еще 1843 удара пришлось по линии соприкосновения, сообщили в полиции Донетчины. Там уточнили, что три человека получили ранения.



Армия РФ вела огонь по 10 населенным пунктам: городах Константиновка, Курахово, Северск, Торецк, поселках Очеретино, Щербиновка, селах Катериновка, Новоукраинка, Предтечино, Соловьево.

Повреждено 39 гражданских объектов: 27 жилых домов, отдел полиции, больница, детсады, предприятия, ферма, дом культуры, транспорт.



На Торецк оккупант сбросил управляемую авиабомбу «КАБ-250», которая не разорвалась. Также город обстреляли из артиллерии. Разрушениям подверглись 11 частных домов и автобус.



В Северске оккупанты попали в частный дом, ранили двух местных жителей.



Кроме того, сегодня около 4:00 оккупант накрыл артиллерией село Берестки Кураховской громады. Ранен человек, поврежден частный дом.