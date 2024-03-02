Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Поліція показала наслідки обстрілів Донецької області за добу

02 березня 2024, 10:25

Поліція показала наслідки обстрілів Донецької області за добу

Поліція показала наслідки обстрілів Донецької області за добу

За добу 1 березня російські окупанти завдали 17 ударів по житловому сектору Донецької області. Ще 1843 удару було завдано по лінії зіткнення, повідомили в поліції Донеччини. Там уточнили, що троє людей отримали поранення.

Армія РФ вела вогонь по 10 населених пунктах: містах Костянтинівка, Курахове, Сіверськ, Торецьк, селищах Очеретине, Щербинівка, селах Катеринівка, Новоукраїнка, Предтечине, Соловйове. 

Пошкоджено 39 цивільних об'єктів: 27 житлових будинків, відділ поліції, лікарня, дитсадки, підприємства, ферма, будинок культури, транспорт.

На Торецьк окупант скинув керовану авіабомбу «КАБ-250», яка не розірвалася. Також місто обстріляли з артилерії. Руйнуванням зазнали 11 приватних будинків та автобус.

У Сіверську окупанти завдали удару по приватному будинку, поранили двох цивільних жителів.

Крім того, сьогодні близько 4:00 армія РФ накривла артилерією село Берестки Курахівської громади. Поранено людину, пошкоджено приватний будинок.

ТЕГИ

Інше
наслідки обстрілу

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:46
Головне за день: Втікач-ексміністр приїхав в окупацію. Оборона ЗСУ після Авдіївки
22:40
У Донецьку під час обстрілу поранено одну людину
20:26
Втікач-ексміністр доходів Клименко приїхав «інвестувати» в окупацію
20:13
Пушилін побував у зруйнованій Авдіївці, стартували «вибори» Путіна — новини окупації ►
16:57
У Києві та Москві висловилися щодо умов завершення війни у 2022 році
14:40
Стали відомі умови, на яких Путін погодився б завершити війну в 2022 році — WSJ
13:59
Окупанти рвуться до Часів Яру, щоб наступати на Костянтинівку — Євлаш
12:32
Греція приєднається до відновлення Маріуполя після деокупації
11:31
Росіяни обстрілювали Донецьку область 18 разів минулої доби
10:07
В окупованій Ясинуватій горів багатоповерховий будинок: рятувальники евакуювали 15 людей
08:00
Війська РФ просуваються в Донецькій області: штурмують Бердичі та Іванівське
23:40
Головне за день: Окупанти готуються до «виборів». ЗСУ збили ще три літаки РФ
22:16
«Виборчі дільниці» в окупації назвали іменами бойовиків «ДНР»
19:28
«ДНР» влаштує російські вибори для мешканців зруйнованої Авдіївки
18:35
Зовні — новий будинок, усередині — руїни: Росія «відновлює» будинки в захопленому Маріуполі
14:47
Як розвиватимуться події на фронті протягом найближчих місяців: прогноз Вloomberg
11:51
В окупованому Рубіжному в черзі до «паспортного столу» померла жінка
11:48
У Маріуполі вулицю Азовстальську окупанти хочуть перейменувати на Тульський проспект
00:21
Війська РФ продовжують просуватися на захід від Авдіївки — DeepState
23:19
Головне за день: Придністров'я звернулося до Москви. ЗСУ «відбила» Красногорівку
усі новини
10:25
Поліція показала наслідки обстрілів Донецької області за добу
09:50
Атака російських «Шахедів» по Україні: хто постраждав і скільки дронів збили
08:53
ЗСУ відкинули війська РФ у Табаївки Харківської області
08:44
На Донеччині двох мирних жителів поранено обстрілами
08:28
В Одесі російський дрон зруйнував під'їзд багатоповерхівки, є жертви
23:46
Головне за день: Втікач-ексміністр приїхав в окупацію. Оборона ЗСУ після Авдіївки
22:40
У Донецьку під час обстрілу поранено одну людину
20:26
Втікач-ексміністр доходів Клименко приїхав «інвестувати» в окупацію
20:13
Пушилін побував у зруйнованій Авдіївці, стартували «вибори» Путіна — новини окупації ►
20:09
Навального поховали у Москві: тисячі росіян прийшли на прощання з опозиціонером
19:14
Один день із життя Херсона: як місто виживає під російськими обстрілами ►
18:30
Авіаудар по Щербинівці: як парамедики поліції рятували поранених мешканців
17:15
Ракетний удар С-300 по Костянтинівці: пошкоджено щонайменше 18 цивільних об'єктів
16:57
У Києві та Москві висловилися щодо умов завершення війни у 2022 році
16:20
У Криворізькому районі Сили оборони знищили керовану авіаційну ракету Х-59
15:34
У ГУР підтвердили переговори з Росією про передачу тіл військовополонених
15:15
ЗСУ перейшли до оборони після Авдіївки: Україна відчуває нестачу фортифікаційних укріплень й обіцяних Заходом снарядів
14:52
Ракетний удар по Костянтинівці: пожежники врятували чоловіка з палаючої будівлі
14:40
Стали відомі умови, на яких Путін погодився б завершити війну в 2022 році — WSJ
14:30
На Авдіївському напрямку росіяни мають локальні успіхи: Тарнавський розповів деталі
усі новини
ВІДЕО
В Одесі зруйновано під'зд будинку внаслідок атаки дрона. Фото: ДСНС В Одесі російський дрон зруйнував під'їзд багатоповерхівки, є жертви
02 березня, 08:28
Пушилін побував у зруйнованій Авдіївці, стартували «вибори» Путіна — новини окупації ► Пушилін побував у зруйнованій Авдіївці, стартували «вибори» Путіна — новини окупації ►
01 березня, 20:13
Один день із життя Херсона: як місто виживає під російськими обстрілами ► Один день із життя Херсона: як місто виживає під російськими обстрілами ►
01 березня, 19:14
Удар С-300 по Костянтинівці. Фото: Нацполіція Ракетний удар С-300 по Костянтинівці: пошкоджено щонайменше 18 цивільних об'єктів
01 березня, 17:15
Евакуація дітей з Торецька. Кадр із відео З прифронтового Торецька евакуювали родину з дітьми
01 березня, 12:57
Перекидання танків у Криму. Фото: АТЕШ У Криму перекидають десятки танків Т-62М
01 березня, 10:15
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама