Поліція показала наслідки обстрілів Донецької області за добу

За добу 1 березня російські окупанти завдали 17 ударів по житловому сектору Донецької області. Ще 1843 удару було завдано по лінії зіткнення, повідомили в поліції Донеччини. Там уточнили, що троє людей отримали поранення.



Армія РФ вела вогонь по 10 населених пунктах: містах Костянтинівка, Курахове, Сіверськ, Торецьк, селищах Очеретине, Щербинівка, селах Катеринівка, Новоукраїнка, Предтечине, Соловйове.

Пошкоджено 39 цивільних об'єктів: 27 житлових будинків, відділ поліції, лікарня, дитсадки, підприємства, ферма, будинок культури, транспорт.



На Торецьк окупант скинув керовану авіабомбу «КАБ-250», яка не розірвалася. Також місто обстріляли з артилерії. Руйнуванням зазнали 11 приватних будинків та автобус.



У Сіверську окупанти завдали удару по приватному будинку, поранили двох цивільних жителів.



Крім того, сьогодні близько 4:00 армія РФ накривла артилерією село Берестки Курахівської громади. Поранено людину, пошкоджено приватний будинок.