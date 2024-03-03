Главное за день: Ситуация вокруг Работино. ФСБ задержало жителя Луганщины

Права человека

Сотрудники ФСБ России задержали жителя захваченной части Луганской области, обвинив в «шпионаже». Утверждается, что мужчина собирал данные о местах дислокации личного состава и военной техники ВС РФ и якобы передавал информацию украинской стороне.

Боевые действия

В Одессе завершили поисковую операцию. В результате попадания российского дрона в многоэтажку погибли 12 человек, пятеро из них — дети. Среди погибших детей: четырехмесячный Тимофей, семимесячная Лиза, трехлетний Марк, восьмилетняя Злата и Сергей, которому в июле должно было исполниться десять лет.

В группировке «ДНР» заявили о ранении подростка 2009 года рождения в Калининском районе Донецка в результате детонации взрывоопасного предмета. А также о ранении жителя Петровского района Донецка в ходе обстрела.

Во временно оккупированной Феодосии уничтожен нефтепровод российских оккупантов, сообщили в пресс-службе партизанского движения «АТЕШ». В пресс-службе Министерства обороны РФ утверждают, что над полуостровом были сбиты 38 дронов.

За сутки российская армия нанесла 221 удар по 10 населенным пунктам Запорожской области. Использовали авиабомбы, дроны-камикадзе, РСЗО и артиллерию. Били по Малой Токмачке, Работино, Гуляйполю, Новоданиловке, Малиновке, Орехову, Омельнику, Приморскому и другим городам и поселкам на линии огня. Поступили 12 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

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