Головне за день: Ситуація довкола Роботино. ФСБ затримало жителя Луганщини

Права людини

Співробітники ФСБ Росії затримали мешканця захопленої частини Луганської області, звинувативши у «шпигунстві». Стверджується, що чоловік збирав дані про місця дислокації особового складу та військової техніки ЗС РФ та нібито передавав інформацію українській стороні.

Бойові дії

В Одесі завершили пошукову операцію. Внаслідок влучення російського дрону в багатоповерхівку загинули 12 людей, п'ятеро з них — діти. Серед загиблих дітей: чотиримісячний Тимофій, семимісячна Ліза, трирічний Марк, восьмирічна Злата та Сергій, якому у липні мало виповнитися десять років.

В угрупуванні «ДНР» заявили про поранення підлітка 2009 року народження у Калінінському районі Донецька внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета. А також про поранення мешканця Петрівського району Донецька під час обстрілу.

У тимчасово окупованій Феодосії знищено нафтопровід російських окупантів, повідомили у прес-службі партизанського руху «АТЕШ». У прес-службі Міністерства оборони РФ стверджують, що над півостровом було збито 38 дронів.

За добу російська армія завдала 221 удару по 10 населеним пунктам Запорізької області. Використовували авіабомби, дрони-камікадзе, РСЗВ та артилерію. Били по Малій Токмачці, Роботіно, Гуляйполі, Новоданилівці, Малинівці, Оріхову, Омельнику, Приморському та іншим містам та селищам на лінії вогню. Надійшли 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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