На Краматорск, Славянск, Дружковку и Константиновку снова сократили подачу воды

На магистральном водопроводе поблизости Славянска снова ведут ремонтные работы. Фото: Донецкая ОВА

В связи с ремонтными работами на магистральном водопроводе сегодня, 4 марта, сокращена подача воды на Краматорск, Славянск, Дружковку и Константиновку. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

«Работы начали сегодня в 11:30 и планируем закончить завтра до конца суток», — написал Филашкин в телеграм-канале.

Напомним, 26 февраля сообщалось, что в связи с ремонтными работами на магистральном водопроводе была сокращена подача воды на Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Во время проведения ремонтных работ вода в этих городах подавалась по графику.