На Краматорськ, Слов'янськ, Дружківку та Костянтинівку знову скоротили подачу води

На магістральному водопроводі поблизу Слов'янська знову проводять ремонтні роботи. Фото: Донецька ОВА

У зв'язку з ремонтними роботами на магістральному водопроводі сьогодні, 4 березня, скорочено подачу води на Краматорськ, Слов'янськ, Дружківку та Костянтинівку. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Роботи розпочали сьогодні об 11:30 і плануємо закінчити завтра до кінця доби», — написав Філашкін у телеграм-каналі.

Нагадаємо, 26 лютого повідомлялося, що у зв'язку з ремонтними роботами на магістральному водопроводі було скорочено подачу води на Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку. Під час проведення ремонтних робіт вода у цих містах подавалася за графіком.